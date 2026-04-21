Derbiyi kazanan şampiyon olur!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray- Fenerbahçe derbi hafta sonu oynanacak. Bu maç artık ligin kaderini tayin eder mi? Fenerbahçe kazanırsa her şey sil baştan mı olur?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saraylı taraftarları uyarıyorum, maça alkollü gelmeyin. Çünkü kendinizi kaybediyorsunuz, kontrolden çıkıp rakibe odaklandığınız için kendi oyuncularınızı desteklemekte zorlanıyorsunuz. Galatasaraylı taraftarlar, en az oyuncular kadar derbiye mental olarak hazırlanmalı, öfke seline kapılmadan rakip oyuncuların her türlü provokasyonlarına kafayı takmadan tamamen sahaya odaklanmalıdır. Çünkü bu derbi stratejik anlamda çok önemli. G.Saray kazanırsa şampiyonluk turu atar ama kaybetmezse şampiyonluğu kalan maçlara bırakır ve o şansını da elinde tutar. F.Bahçe için derbi son şans olarak görünüyor. Riski alacak takım Tedesco'nun oyuncuları olacaktır. G.Saraylı oyuncular, sahada öncelikle sakin kalmalı, rövanş faullere girmemeli, Avrupa'daki özellikle Juventus ve Liverpool maçlarında oynadıkları oyunu oynamaya özen göstermelidir.

BÜLENT TİMURLENK: İki ihtimal G.Saray'dan yana. Derbi berabere biterse G.Saray'ın kalan üç maçta -averajda üstün olduğundan- iki beraberlik hakkı var. Kazanırsa F.Bahçe kendi içinde sezonu kapatır. F.Bahçe kazanırsa elbette ortada 9 puan varken yarış açık hale gelir. Ama unutmayalım, derbiden sonra F.Bahçe'nin ligin iyi takımlarından Başakşehir ile evinde; G.Saray'ın da Beşiktaş'ı devirmiş Samsun ile deplasmanda maçı var. F.Bahçe'nin kazanmaktan başka bir ihtimalinin olmadığı derbide, Okan Buruk'un oyun planı da tabelaya yansıyacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe, hafta sonu derbiyi kazansa bile sonraki 3 maçı için umut vermiyor. Yani sarılacivertli takımın Başakşehir ve Konya maçlarında ne yapacağını kestirmek zor. Takımın üzerinde bir şanssızlık olduğuna da inanıyorum. 40 yılda bir yaşanacak saniyelerde gol yeme olayı üst üste 1.5 ay içinde gerçekleşiyorsa bu normal bir durum değildir. Açıkçası derbiyi kaybetse bile Galatasaray'ı şampiyonluğun favorisi olarak görüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: İki takım için de en kötü sonuç beraberlik olacak. Kazanan, ligi de şampiyon bitirir. "Galatasaray'ın 1 puan avantajı var" diyebilirsiniz ama bu mağlubiyet kalan maçlarda da problem yaratabilir. F.Bahçe için durum daha karışık. Bırakın yenilgiyi, berabere bile kalsa ikincilik, dolayısı ile Şampiyonlar Ligi şansı tehlikeye girer. Öyle bir ortam var ki son üç sezonun şampiyonu olmasına rağmen, mağlubiyet Okan Buruk'u bile tartışılır hale getirir. İşin ilginci, Türkiye Kupası etabında yine karşılaşmaları, bir bilek güreşine daha çıkmaları söz konusu.



G.SARAY GİBİ FİNAL OYNAMAYI BİLMİYORLAR

ÖZBOSTAN: Süper Lig'de her hafta başka bir sürpriz yaşanıyor. Galatasaray yine farkı 4'e çıkardı. Fenerbahçe uzatmalarda berabere kaldı, Trabzonspor fırsatı kaçırdı. Bunun sebebi kalite mi yoksa mental sorunlar mı?

TÜZEMEN: Kader mi bilemem ama F.Bahçe ve Trabzonspor, maç biterken yedikleri gollerle hem galibiyeti kaçırdılar hem de G.Saray ile aralarında puan farkının açılmasına neden oldular. 4 puanlık fark, şampiyonluk yarışında G.Saray adına büyük bir avantaj. İstanbul'daki iki Liverpool maçında 1-0 öne geçtikten sonra G.Saraylı oyuncular, skoru koruyacak oyunu sahaya mükemmel yansıttılar. Trabzon ve F.Bahçe, bu tür oyunları oynamadıkları için maçları kazanamadılar. G.Saray'ın, Trabzon ve F.Bahçe ile arasındaki en büyük fark, tecrübe. Final haftalarını G.Saraylı oyuncular doğru oynuyor. Özellikle şok Kocaeli beraberliğinden sonra Ankara'da son 20 dakikada sallanmalarına rağmen ve net golleri iptal edilmesine rağmen 2-1'lik skoru korumayı başardılar.

TİMURLENK: Manşetlerde 'Osimhen sakat' yazarken son iki haftada Onuachu, Muçi ve Asensio'nun, Trabzonspor ve F.Bahçe hücumlarında ne kadar önemli olduğunu ve olmadıklarında yaşanan sıkıntıları izledik. Ederson'un hatası belirleyici ama F.Bahçe'nin 50 bin taraftarı önünde geriye düşmeden önce kazanacak futbolu oynamadığı da ortadaydı. Başakşehir'in attığı golde Batagov'un sahada olduğunu düşünün. Fatih Tekke, G.Saray ve Başakşehir maçlarını 37 yaşındaki Nwakaeme ile oynamak zorunda kaldı. F.Bahçe için bir detay da G.Saray derbisi öncesi 7 oyuncunun kart sınırında olması. Bu isimlere sahada derbi kaygılı futbol oynattığını söyleyebiliriz.

ÜRÜNDÜL: G.Saray strese girmişken, F.Bahçe ve Trabzon'un kayıplarıyla baskıyı tamamen üzerinden attı. Trabzonspor, Başakşehir maçını kazansaydı dahi bir sıkıntı olabilirdi ama puan kaybedince onlar için de yarış bitti.

BİLGİÇ: Son haftalara girilirken, takımların yıpranmasını göz önüne almak gerekir. Galatasaray kazandı ama yine Osimhen'siz, yine eski temposu olmadan. Fenerbahçe, Asensio'nun eksikliğini ciddi hissediyor. Yine de öne geçti ama takıma bu kadar puan kaybettiren defansif 'sarsaklık' devredeydi. Kazansalar başka bir hikâye olabilirdi. Trabzonspor puan mı kaybetti, puan mı kazandı, bakışa göre değişir. Onlarda da G.Saray galibiyetinin ardından rahatlama var. Yine de 'acaba' dedikleri bir serüvenin içindeler. Rakipleri birbirleri ile oynayacak. Kısacası yoruldular ve kırılma anlarında devreye sokacakları 'kahraman' yaratamıyorlar.



TARTIŞILMAYACAK TEK İSİM MELER

ÖZBOSTAN: Derbinin hakemi merak konusu. Yabancı gündemde yok. Sizce maçı kim yönetmeli?

TÜZEMEN: Elimizdeki tek elit hakem, Halil Umut Meler. Yabancı hakem gelmeyeceğine göre maçı Meler yönetmeli, VAR'da da AVAR'da da FIFA kokartlı hakemler görev yapmalı. Çünkü hem Ankara'da sayılmayan G.Saray golü hem de Kocaeli'de Göztepe aleyhine verilen penaltı, VAR'lar adına tam bir skandal. TFF ve MHK, söylentilere yol açmayacak atamaları yapmalı.

TİMURLENK: Önce kafamda olmayan ismi söyleyeyim: Yasin Kol. İlk derbinin hakemi. Hafta sonunda Panathinaikos- Olympiakos derbisini yöneten Halil Umut Meler bu derbiye atanabilir. Ancak VAR hakeminin de en az orta hakem kadar önemli olduğunu ve derbide o odada saçmalamayan bir ismin olması gerektiğinin altını çizerim.

ÜRÜNDÜL: Normal olarak bir tek Halil Umut Meler görünüyor. Meler, pazar günü Panathinaikos-Olympiakos maçını da yönetti. Ama bir sürpriz de olabilir çünkü bu MHK'nin ne yapacağı hiç belli olmaz.

BİLGİÇ: Son derbiyi Halil Umut Meler yönetmişti. Fenerbahçe'nin tereddütlü baktığı bir isim. Kadıköy'e gelmesi zor ama Olimpiyat'ta onunla kazandılar Galatasaray'a karşı. Kuşlar, "Yasin Kol" ismini fısıldıyor. Ama son derbiden dolayı sıkıntı olabilir. Kim yönetse işi zor. Gençlerden biri aslında en iyi seçenek. Hiç olmazsa 'tecrübesiz, kötü hakem' falan deriz. Sonuçta son sözü VAR söyleyecek. İşimize bakalım yani…



YALÇIN KUPAYI ALAMASA DA KALIR

ÖZBOSTAN: Beşiktaş, devre arasında 60 milyon Euro'luk transfer yaptı.. Bir türlü oyun istikrarı yok.. Sergen Yalçın kupayı da alamazsa ne olacak?

TÜZEMEN: Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, gelecek sene eğer Avrupa'da oynama şansı olursa şampiyonluk yarışına katılamaz. Çünkü kadro yeterli değil. Kalan haftalar için hiçbir baskı olmamasına rağmen Sergen hocanın, Samsun maçı öncesi, "Bizim hedefimiz sadece kupadır' demesi, doğru bir anlayış değil. Beşiktaş gibi Türkiye'nin en önemli kulübünü kimse hedefsiz bırakamaz. Beşiktaş, kupayı alamazsa yönetim, teknik heyet şapkalarını önüne koyup öz eleştiri yapmalıdır.

TİMURLENK: Şampiyonluk yarışında yokken ara transferde fırsat transferi yoksa yazı beklemek gerekir. Olan oldu! Sergen Yalçın, 'kupayı alamazsa gitmeli' diyemiyorum çünkü Beşiktaş'ı kağıt üzerinde çalıştırabilecek bir yerli teknik adam göremiyorum. Şampiyonluğun ardından Sergen Yalçın ikinci kez gelene kadar çalışan yabancıların da Beşiktaş'a ve lige yabancı kaldığı ortada. F.Bahçe ile G.Saray arasında açılan gelir makası, Beşiktaş'ı zorlayacak.

ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın kadrosu, rakiplerine göre geride. Yeni transferlerle biraz güç kazandılar ama birinci sınıf bir kadrosu yok. Sergen Yalçın, kupayı kaybetse de gelecek sezon için yönetimin bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. BİLGİÇ: Sergen hoca, Fenerbahçe yenilgisi sonrasında ligin üstünü zaten çizmişti. "İddiamız kalmadı" dedikten sonra oyuncularına nasıl, "Bu maçı kazanmamız lazım" diyecek. Kupa'da takımın şekli, vücut dili değişir. Daha motive oynarlar. Hedef gerçekleşmezse, camiada "Sergen gitsin" havası sezmiyorum.