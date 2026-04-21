Domenico Tedesco, Marco Asensio’nun son durumunu açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, müsabaka sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Penaltı kararı ile ilgili Domenico Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu" dedi.