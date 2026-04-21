Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco, Marco Asensio’nun son durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 00:19 Son Güncelleme: 22.04.2026 00:20

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçından sonra konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, müsabaka sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Penaltı kararı ile ilgili Domenico Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenico Tedesco, "İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray derbisi ile ilgili soruya Domenico Tedesco, "Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi" cevabını verdi.

Marco Asensio'nun durumuna değinen Domenico Tedesco, "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

#FENERBAHÇE #KONYASPOR #DOMENİCO TEDESCO #A SPOR #GALATASARAY #MARCO ASENSİO

