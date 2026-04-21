Fenerbahçe’de Fred’den Galatasaray derbisi açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a mağlup olan ve organizasyona veda eden Fenerbahçe'de Fred açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık" dedi.

A Spor'a konuşan Fred, "Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray derbisine dair soruya Fred, "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak" cevabını verdi.