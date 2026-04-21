Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’ten şok sözler! ‘Tek kelimeyle rezillik’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve dev organizasyona veda etti. Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, müsabakanın ardından A Spor'a konuştu.

Karşılaşmayla ilgili İsmail Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya" dedi.

Derbi maçı ile ilgili İsmail Yüksek, "Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık" sözlerini dile getirdi.