Fenerbahçe’de Yiğit Efe Demir’den Türkiye Kupası sözleri! ‘Finale kadar…’

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ve Türkiye Kupası'ndaki hedefleri ile ilgili Yiğit Efe Demir, "Zor bir maçtan döndük. Son dakika yediğimiz bir gol, 2-2 biten bir maç. Tabii bunun psikolojisi zor oluyor ama hemen toparlamaya çalıştık. Çünkü önümüzde çok önemli 4-5 maçımız daha var. Bu maçı da yenip finale kadar devam etmek istiyoruz. Ardından full konsantrasyonla derbiyi kazanmaya gideceğiz inşallah" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Yiğit Efe Demir, "Kendi açımdan takımın ne istediğine bakıyorum. Fenerbahçe başarılı olursa ben de kendimi başarılı hissedeceğim" cevabını verdi.

Yiğit Efe Demir'den derbi açıklaması