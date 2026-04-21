Giriş Tarihi: 21.04.2026

‘Galatasaray dışında her takım etkileniyor’

‘Galatasaray dışında her takım etkileniyor’
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, takımla birlikte Konya'ya gitti. Burada A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Torunoğulları, hakemlerden dert yanarken Galatasaray'ın kollandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz." Ayrıca takımın moralinin şu an iyi durumda olduğunu aktardı.

‘Galatasaray dışında her takım etkileniyor’
