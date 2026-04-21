Göztepe'de hedef iç sahada galibiyet!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:21

Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet!

Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem taraftarı önünde süren 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de Avrupa iddiasını devam ettirmek istiyor.

Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet!
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraftarı önünde 5 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, bu mücadeleyle birlikte kötü seriye son vermeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son galibiyetini ocak ayında Fatih Karagümrük karşısında elde etti. Bu maçın ardından oynanan Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan Ege temsilcisi, Galatasaray'a ise mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR İLE AVRUPA YARIŞI

Türkiye Kupası'nı ligde ilk 4 sırada bulunan takımlardan birinin kazanması durumunda, ligi 5. sırada tamamlayan ekip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.

Bu yarışta 43 puanla 5. basamakta bulunan Başakşehir ile aynı puana sahip olan Göztepe, averaj farkıyla 6. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında oynanan maçlarda ise ikili averajda rakibine üstünlük sağlanamadı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanırken, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleden Başakşehir 2-1 galip ayrıldı.

İÇ SAHADA 2 MAÇ

Ligin kalan bölümünde Göztepe; iç sahada Antalyaspor ve Gaziantep FK ile karşılaşacak, deplasmanda ise Trabzonspor ve Samsunspor mücadelelerine çıkacak.

Başakşehir ise hafta sonu Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ardından Samsunspor'u ağırlayacak ve sezonun son haftasında Gaziantep FK'ya konuk olarak ligi tamamlayacak.

Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet!
