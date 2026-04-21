İlhan Palut’tan Fenerbahçe galibiyeti sözleri!

A Spor'a konuşan İlhan Palut, "Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet yarı final için değerli. İkincisi takım olarak yeni yeni kafayı kaldırıyoruz. Fenerbahçe gibi değerli bir rakip karşısında galip gelmek özgüvenimizi artırabilir. En önemli noktalardan birisi, camiamızın özlediği galibiyetler..." şeklinde devam etti.

Fikstürlerine dikkat çeken İlhan Palut, "Önce Trabzonspor, ardından yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Test maçları. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir sonraki seneye daha özgüvenli bakmak istiyoruz. Trabzonspor değerli bir takım, geçiş senesini yarışması senesi olarak geçirdiler, başardılar. Çok zor maç olacak. Bize düşen en önemli görev, bugünkü galibiyetin rahatlık değil inanç yüklemesine dönüşmesini sağlamak. En iyi mücadeleyi vereceğiz, Trabzonspor'a saygı duyacağız, en iyi sonuç için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

