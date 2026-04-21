Kayseri komada!
Giriş Tarihi: 21.04.2026

Kayseri komada!

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK’ya farklı yenilerek küme düşme korkusunu çok daha yakından hissetmeye başladı. Kırmızı-siyahlılar ise konumunu güçlendirdi

Kayseri komada!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. İstifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın yerine Gaziantep'in başında kulübede Mustafa Aksoy yer alırken kırmızı-siyahlılar 3 maç aradan sonra galip geldi. Kayserispor ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı. 2015-16'dan bu yana Süper Lig'de olan sarı-kırmızılılar, küme düşme korkusunu artık çok daha yakından hissediyor. Gaziantep 25. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle öne geçtiği müsabakanın 45. dakikasında Bennasser'in ters vuruşuyla farkı 2'ye çıkarırken soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, 3 değişiklikle ikinci devreye başlasa da sonuç vermedi. Kazanılan penaltı sonrası Sorescu ile Gaziantep sonucu belirledi. Ateş hattından da iyice uzaklaşırken ligde kalmayı neredeyse garantiledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri komada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA