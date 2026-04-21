Kayseri komada!

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. İstifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın yerine Gaziantep'in başında kulübede Mustafa Aksoy yer alırken kırmızı-siyahlılar 3 maç aradan sonra galip geldi. Kayserispor ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı. 2015-16'dan bu yana Süper Lig'de olan sarı-kırmızılılar, küme düşme korkusunu artık çok daha yakından hissediyor.
Gaziantep 25. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle öne geçtiği müsabakanın 45. dakikasında Bennasser'in ters vuruşuyla farkı 2'ye çıkarırken soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, 3 değişiklikle ikinci devreye başlasa da sonuç vermedi. Kazanılan penaltı sonrası Sorescu ile Gaziantep sonucu belirledi. Ateş hattından da iyice uzaklaşırken ligde kalmayı neredeyse garantiledi.