Konyaspor’da İlhan Palut’tan oyun disiplini vurgusu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut müsabakayla ilgili, "Tek maç, rövanşı yok, rakip Fenerbahçe. 3 gün önce maçımı zvardı Fenerbahçe gibi. En azından mental olarak hazırlıklarına başladık. Tek maç. Ligde mesela tek maçta hatalar yapıp diğer maçlarda telafi edebiliyorsunuz. Böyle tek maçlı oyunlarda çok dikkatli olmak lazım. Oyun disiplinine inanılmaz sadık kalmak lazım. Fenerbahçe'nin çok etkili silahları var. Coşkuya sahip olmanız lazım. Top ayağımızdayken cesur olmamız lazım. Oyuncularımı konsantre ve hazır gördüm. Maçın anları olacak. İnşallah istediğimiz sonuçla ayrılan taraf oluruz diye inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe'yle bu sezon bir maçları daha olduğunun hatırlatılması sonrası İlhan Palut, "Fenerbahçe'nin değişebileceği gibi ben de başka takımdayım ve başka özellikteki oyuncularla çalışıyorum. Sezon başındaki Rizespor - Fenerbahçe maçından buraya getirdiğim bir şey yok. Kolay değil, güçlü rakiple oynayacağız. Bugünü bitirelim, lig maçlarını sonra planlarız" şeklinde konuştu.