MAÇ ÖZETİ | Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist Konyaspor! Fenerbahçe 120+2’deki penaltıyla elendi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mustafa Savranlar üstlendi. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev aldı.
Karşılaşmanın heyecanı ATV ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yaşandı.
Normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalar sonucunda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor yarı finale adını yazdırdı.
Konyaspor'un ve maçın tek golünü 120+2'nci dakikada penaltıdan Marko Jevtovic kaydetti.
Fenerbahçe ise organizasyona çeyrek final aşamasında veda etti.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş – Alanyaspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlılar, yarı final maçını deplasmanda oynayacak ve kazanan taraf Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek.
Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Gol: 120+2' Marko Jevtovic (P)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
61. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
68. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
70. dakikada Semedo'nun ortasında Skriniar'ın ceza sahasında indirdiği topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üstten dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
96. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın şutu yandan dışarıya çıktı.
98. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır Güngördü kornere çeldi.
116. dakikada Bjorlo'nun ortasında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Ederson'un çıkardı. Pozisyonun devamında topa müdahale etmeye çalışırken Semedo'nun müdahalesiyle Kramer'in yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
120+4. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenen Guendouzi'nin ceza sahası içerisinden şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
