Matematik yok galibiyet var

Giriş Tarihi: 21.04.2026

Herkes puan hesaplamaları yaparken Okan Buruk, kritik mücadelede üç puan düşünüyor. Fenerbahçe derbisi için her planlama galibiyet üstünden yürütülüyor

MEHMET ÖZCAN
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma başlayan G.Saray artık hesaplamaları bir kenara bıraktı. Aslan'ın kazandığı haftada takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım son 4 haftaya Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un 6 puan önünde giriyor. Aslan'a şampiyonluk kupasını 26. kez kaldırması için 2 galibiyet- 2 beraberlik yetiyor. Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda G.Saray'ın son 3 haftada 1 mağlubiyet kredisi bulunuyor. Matematiğin adım adım şampiyonluğa yaklaştırdığı G.Saray'da Okan Buruk derbide galibiyetten başka sonuç hedeflemiyor. Fenerbahçe planlamasını 3 puan üzerine yapacak Buruk, oyuncularını da kazanmaya motive edecek. Cimbom geçen sezon evinde aldığı yenilgiyi bu sezon kazanıp telafi etmenin peşinde.


G.SARAY'DA bir yandan kupa bir yandan derbi hazırlıkları yapılırken akıllar da Osimhen'de. Nijeryalı yıldızı G.Birliği ile yarın oynanacak kupa maçında kısa bir süre vererek ısındırmak isteyen Okan Buruk, dün idmanın tamamında yer alması ile birlikte Osimhen'i kullanma kararı aldı.

