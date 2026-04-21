Öne geçse de rahat değil!

Trabzonsporbu sezon öne geçtiği 5 maçta puan kaybı yaşadı. Bu kayıpların 4'ünün Papara Park'ta olması dikkat çekti. Fırsat haftasında sahasında Başakşehir karşısında son dakikada yediği golle 2 puan bırakan Fırtına, bu sezon en büyük sorunlarından biri olan "skoru koruyamama" problemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sırasıyla Samsunspor (1-1), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (2-3), Alanyaspor (1-1) ve Başakşehir (1-1) maçlarındaki kayıplar, Trabzonspor'un zirve yürüyüşünde kritik kayıpları oldu.