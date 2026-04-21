Rakiplere ağır taş!

Trabzonspor bir açıklama yayımladı. Bordo-mavililer, "Maçlar öncesinde manipülasyon amacıyla bilinçli şekilde yapılan açıklamaların ve oluşturulmaya çalışılan gündemin farkındayız. Hakemler üzerinde baskı oluşturup manipülasyon yapma çabaları dikkatimizden kaçmamaktadır. Bugün sözde 'adalet' arayışına çıkanlar, Türk futboluna verdikleri zararları görmezden gelip başkalarını itham etmeden önce, geçmiş tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler. Saha dışındaki bu manipülasyonların, hakemleri etkisi altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir" derken şöyle devam etti: "Kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu yönetimler, dökülen alın terini ve verilen emeği adeta 'gözden kaçan' müdahalelerle yok saymaktadır. Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından bıktık! Federasyon yönetiminin yapıcı tavrına rağmen, hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nin yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz. Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık 'radikal kararlarla' çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Ancak sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz."

