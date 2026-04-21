Samsunspor’da Trabzonspor mesaisi hız kesmedi!

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma, rondo ve pas organizasyonları çalışan futbolcular, günü dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları süren Celil Yüksel ve Jaures Assoumou katılmadı.
Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.