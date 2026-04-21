Trabzonspor’dan 2 transfer birden! Anlaşma sağlandı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 17:23 Son Güncelleme: 21.04.2026 17:50

Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferlerinde sona yaklaştı.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarında elini çabuk tuttu.

Bordo-mavililerin transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi.

Trabzonspor, Genoa forması giyen Ruslan Malinovskyi transferinde sona yaklaştı.

Bordo-mavililer, Ukraynalı yıldızı bedelsiz transfer etmek için anlaşma sağladı.

Genoa'da bu sezon 31 maça çıkan Ruslan Malinovskyi, 6 gol ve 3 asist üretti.

Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ruslan Malinovskyi daha sonra FK Sevastopol, Zorya Luhansk, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.

Trabzonspor, Thierry Karadeniz transferi için de anlaşma sağladı.

17 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda resmi imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Köln altyapısında bu sezon 20 maça çıkan Thierry Karadeniz, 2 gol ve 1 asist üretti.

