Trabzonspor’dan 2 transfer birden! Anlaşma sağlandı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarında elini çabuk tuttu.
Bordo-mavililerin transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi.
Trabzonspor, Genoa forması giyen Ruslan Malinovskyi transferinde sona yaklaştı.
Bordo-mavililer, Ukraynalı yıldızı bedelsiz transfer etmek için anlaşma sağladı.
Trabzonspor, Thierry Karadeniz transferi için de anlaşma sağladı.
17 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda resmi imza atmasının beklendiği kaydedildi.
Köln altyapısında bu sezon 20 maça çıkan Thierry Karadeniz, 2 gol ve 1 asist üretti.