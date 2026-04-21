VAR kayıtları yayınlandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları

VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.

Batuhan Kolak: Tamamdır geldim.

VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum.

Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?

VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.

Batuhan Kolak: Ön direkteki Yunus Akgün'den bahsediyorsun.

VAR: Evet.

VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus. Kontrol ettik.

VAR: Bir açım daha var. İzleteceğim.

Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.

VAR: Yunus ofsaytta evet.

Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?

VAR: Oynatıyoruz.

Batuhan Kolak: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.

Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum.

Batuhan Kolak: Ofsayt ile başlatıyorum.

VAR: Anlaşıldı hocam.

Batuhan Kolak: Teşekkürler.

İşte VAR kayıtları…