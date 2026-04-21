VAR kayıtları yayınlandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları

Giriş Tarihi: 21.04.2026 20:07 Son Güncelleme: 21.04.2026 20:09

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasındaki VAR kayıtlarını yayınladı. Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı ile Galatasaray’ın iptal edilen golündeki hakem konuşmaları ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda OFR pozisyonunda yapılan incelemelerin VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan videoda FenerbahçeRizespor maçında sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyon yer aldı.

Aynı video içerisinde Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen golündeki hakem konuşmaları da kamuoyu ile paylaşıldı.

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.

Adnan Deniz Kayatepe: Evet abi.

VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?

VAR: Evet var.

Adnan Deniz Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.

Adnan Deniz Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.

VAR: Tamam hemen veriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.

VAR: Tamamdır.

VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.

Batuhan Kolak: Tamamdır geldim.

VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum.

Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?

VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.

Batuhan Kolak: Ön direkteki Yunus Akgün'den bahsediyorsun.

VAR: Evet.

VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus. Kontrol ettik.

VAR: Bir açım daha var. İzleteceğim.

Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.

VAR: Yunus ofsaytta evet.

Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?

VAR: Oynatıyoruz.

Batuhan Kolak: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.

Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum.

Batuhan Kolak: Ofsayt ile başlatıyorum.

VAR: Anlaşıldı hocam.

Batuhan Kolak: Teşekkürler.

İşte VAR kayıtları…

#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FENERBAHÇE #GALATASARAY #RİZESPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG

