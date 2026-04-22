Beşiktaş’tan Alejandro Grimaldo hamlesi!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ederken sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Bayer Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Alejandro Grimaldo ile bireysel şartlarda anlaştı.

Haberde, tarafların sözleşme detaylarında el sıkıştığı aktarılırken, deneyimli futbolcunun İstanbul seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Alman temsilcisinin bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bir beklenti içinde olduğu vurgulandı.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Grimaldo, Leverkusen kariyerinde 140 karşılaşmada 30 gol ve 44 asistlik katkı sağladı.

