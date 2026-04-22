Bu projeler aslan’a çağ atlatacak

Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk yolunda derbiye odaklanırken yönetim de geleceğe yönelik projeleri ile kulübün özellikle amatör branşlarda çağ atlamasını sağlayacak. Stadını Mecidiyeköy'den Seyrantepe'ye taşıyan G.Saray, şimdi de Aslantepe arazisine amatör branşları da bir araya toplayacak devasa projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, sarı-kırmızılı kulübün Riva ve Florya Projeleri için de bu dönemde vites yükseltirken Aslantepe için de yarın temel atma töreni gerçekleştirilecek.



1- DÜŞLER VADİSİ=400 MİLYON

RIVA'DAKI Düşler Vadisi projesi için ilk etaptan 170 milyon dolar alan Aslan, ikinci fazın maliyetini kendisi karşılama kararı alırken buradan da 230 milyon dolar kâr bekleniyor. Toplam hedef 400 milyon dolar olacak.

2- FLORYA'DA ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

METİN Oktay Tesisleri ve çevresini içeren proje ise Aslan'ın Kemerburgaz'a taşınması sonrasında hız kazandı. Toplamda 140-150 dönümlük alandaki proje için gelir paylaşımı modeli anlaşması sağlandı. Burada beklenti 500 milyon dolar.

3- ASLANTEPE'DE TEMEL YARIN ATILACAK

KULÜBÜN son projesi Aslantepe Vadisi olacak. Yaklaşık 200 milyon dolara mâl olacak tesiste 165 bin metrekare yer inşa edilecek. Dev spor alanında, 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak. Tesislerin temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek.

4- ADA DA YENİLENİYOR

Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray Adası'nı tekrar faaliyete geçirdi. İşletmeci ile yaşanan sorun sonrasında 2017'de yıkılan tesisin ruhsat ve tapu sorunları çözüldü. Hizmete açılan bölüm dışında kalan alanlar da yenilenirken buradan da kulübe gelir akışı sağlanacak.

ASLANTEPE VADİSİ'NDE NELER VAR?

● 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu

● 600 kişilik basketbol antrenman salonu

● 3 bin 500 kişilik voleybol salonu

● Bin kişilik judo ve çok amaçlı salon

● 500 kişilik kapalı yüzme havuzu

● 90 odalı kamp tesisi

● Bin 500 araçlık otopark

● 300-800 kişilik black box

● 165 bin metre karelik toplam inşaat alanı