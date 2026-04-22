Giriş Tarihi: 22.04.2026 19:15 Son Güncelleme: 22.04.2026 19:16

CANLI | Galatasaray-Gençlerbirliği maçı! İlk 11'ler belli oldu...

ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Galatasaray, çeyrek final mücadelesinde Gençlerbirliği'nin ağırlıyor. Zorlu müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı yayını ve detayları haberimizde yer alıyor...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan müsabaka, RAMS Park'ta oynanıyor. Karşılaşmada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.

Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

İŞTE 11'LER

Galatasaray XI: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Ahmed, Sane, Lang, Icardi

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti. Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
