Fenerbahçe cephesinden Galatasaray derbisi öncesi flaş çağrı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye tanıklık edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi İlker Alkun, kritik randevu öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular… yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı.

Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler… Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli.

Bu hafta artık eleştirmek değil, sahip çıkmak zamanı. Bu arma için konuşan herkesin, bu kritik eşikte aynı duruşta buluşması gerekir.

Fenerbahçe en güçlü olduğu anı hep böyle yaşadı: Herkes aynı yürekte buluştu, herkesin kalbi aynı hedef için attı. Bu hafta herkes bu duruşta buluşsun, aynı inançta yerini alsın.

Biz kazanacağız..."

