Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nin kupada hedefi final!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 23:15

Gençlerbirliği'nin kupada hedefi final!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek saf dışı bırakan Gençlerbirliği'nde Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm ve Metehan Mimaroğlu, galibiyeti değerlendirdi.

Gençlerbirliği’nin kupada hedefi final!
  • ABONE OL

Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Gençlerbirliği'nde üç oyuncu açıklamalarda bulundu.

Erhan Erentürk: "Ligde zor bir süreçten geçiyoruz ama takımı limana sağ salim yanaştıracağımıza inanıyorum. Çok istiyoruz bunu. Gençlerbirliği çok büyük bir camia ve bu maça da kazanmak için çıktık. Bu maç da bizim için iyi. Kazandığımız için mutluyuz. Oynamayan oyuncu grubu için de iyi oldu. Ben de uzun zamandır oynamıyordum, eşime de selam söylüyorum. Bana çok destek veriyor. Önümüzde Kocaeli maçı var. Onu geçip, Karagümrük maçını da kazanarak ligde kalmak istiyoruz."

Metehan Mimaroğlu: "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Doğru oyunu oynayıp turu geçeceğimizi biliyorduk ve bunu başardık. Burada bitmemeli. Tur da önemli ama Kocaelispor maçına konsantreyiz. Onun çalışmalarına başlayacağız. O maçı da kazanıp ligde kalıcı olmak istiyoruz."

Fıratcan Üzüm: "Kupayı 25 yıl önce kazandığımızı öğrendim, bilmiyorum. Kupada ilk Sakaryaspor ile oynadık, Volkan Hoca vardı ve finale gidebileceğimizi konuştuk. Galatasaray çok iyi bir takım, onları eledik. Bu maç çok moral oldu. Lige odaklanmamız lazım. Ligde kalmak istiyoruz. Kupada da finale gitme hedefimiz var, bugün olduğu gibi elimizden geleni yapacağız."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nin kupada hedefi final!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA