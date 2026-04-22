İlk çilek Bernardo

Sezon
sonunda Manchester City'ye veda edeceğini açıklayan Bernardo Silva için Galatasaray masada. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan oyuncuya, yıllık 15 milyon Euro'dan 2 sezonluk teklif sunuldu. Portekizli'nin eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın, transfere aracılık yaptığı öğrenildi. 9 yıldır İngiliz devinde forma giyen Silva, 452 maçta 76 gol atıp 77 asist yaptı ve 18 kupa kaldırdı.
Deneyimli isme, S.Arabistan'dan da teklifler olduğu biliniyor. Ancak sarıkırmızılıların Şampiyonlar Ligi hedefi, transfer yarışında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Dries Mertens sonrası 10 numara bölgesinde aradığını bulamayan Aslan, 31 yaşındaki yıldız futbolcu ile bu bölgeye nokta atışı hamle yapmak istiyor. Silva, Portekiz Milli Takımı formasını 107 kez giyerken 14 gol, 29 asist katkısı verdi.