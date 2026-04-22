Kaybedenler Kulübü

'VAR VERİYORSA PENALTI'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada penaltı kararını kabul etmeleri gerektiğini söyledi. 40 yaşındaki hoca, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır" dedi. Asensio'nun durumuyla ilgili "Derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın (bugün) bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz" diye konuştu. Ayrıca Rizespor maçında yemiş oldukları golün kendilerini etkilediğini ifade etti.

KONYA YOLU YARILADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist, Fenerbahçe'yi uzatmalarda yenen Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlılar geçen sezon da yarı finale çıkmış ancak Galatasaray'a 5-1 kaybedip finali görememişti. Konyaspor'un rakibi, yarın oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor müsabakasının galibi olacak. Yarı final karşılaşmaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupa, sahibini 24 Mayıs'ta bulacak.

EFSANE OLMAK İSTİYORUZ

Konyaspor'a turu getiren tek golün sahibi Jevtovic, karşılaşma sonrası duygularını "Konya tarihinde bu kupayı kazandı. Biz de bunu hayal ediyoruz. Hedefimiz kupayı kaldırmak. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve büyük bir galibiyet aldık. Bu takımda efsane olmak istiyoruz. Soyunma odasında da çılgın bir sevinç oldu" diyerek anlattı.

KONYA'NIN 8. HARİKASI!



Fenerbahçe'yi eleyen Konyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. En son 27 Şubat'ta ligde Başakşehir'e kaybeden yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 2'si kupa 6 lig karşılaşmasında 6 galibiyet-2 beraberlik aldı.

SİFTAHIYLA TURU GETİRDİ

Semedo, Kramer'e faul yaptı. Ozan Ergün 117. dakikada VAR daveti aldı. 4 dakika boyunca izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 120+2'de topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderip maçın penaltılara gitmesine izin vermedi ve takımını yarı finale taşıdı. Bu gol, 32 yaşındaki Sırp oyuncunun bu sezon 23. maçında attığı ilk gol oldu.