Mirel Radoi: "Sihirbaz değilim ama çalışmayı severim"

Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'dan istifasının ardından kırmızı-siyahlı takım, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile görüşme gerçekleştirdi. Mirel Radoi, bir buçuk yıllık sözleşme için bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısının ardından imza attı. Teknik direktör Radoi, sözleşmenin ardından takım atkısını boynuna asarak yönetim kurulu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Radoi sonrasında sahaya inerek stadyumu gezdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, proje takımı olmak için alternatif B planı yaptıklarını ve hedeflerine yeni teknik adam Mirel Radoi ile devam edeceklerini söyledi.

Radoi ile bir buçuk yıl sürecek sözleşmeye imza atıldığını söyleyen Memik Yılmaz, "Gaziantep Futbol Kulübü olarak depremden sonra bir evrim geçirdik. Yaş ortalamamızı aşağı çekerek takımımızı güçlendirdik ve bu günlere geldik. Bir süredir proje hocası arayışı içerisindeydik. Bizimle çalışan hocalarımız bu takıma çok şey kattı. Proje takımı olmak için araştırma içindeydik. Hocamızı da birkaç aydır araştırıyordum. Prensipte anlaşıp bizi tercih ederek geldiği için teşekkür ediyoruz. Kötü bir takım değiliz. Proje takımı olup bir şeyler yapmak için mücadele edeceğiz. Hocamıza ve heyetine 'hoş geldiniz' diyorum. Bir buçuk yıllık sözleşme imzalıyoruz. Hocamızdan beklentimiz yüksek" dedi.

'TAKIM İKİ YILDIR AVRUPA'NIN EŞİĞİNDEN DÖNÜYOR'

Takımın iki yıldır Avrupa'nın eşiğinden döndüğünü söyleyen Yılmaz, "Bir B planımız olmak zorundaydı. Çünkü Türkiye'de futbol sisteminde dört-beş maç kötü giderse önce hocayı gönderirler, devam ederse yönetimi ve başkanı gönderirler. Bu, değişmez bir kural gibi. Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, şehrimize ve takımımıza güzel şeyler kattı. Selçuk İnan döneminden sonra depremin yarattığı panik ortamını atlattıktan sonra kendi yönümüze doğru ilerlemeye başladık. 30 olan yaş ortalamasını 25'in altına çektik. Şehrin de bize sahip çıkması gerekiyor. 27 liraya bilet satıyoruz, bir bilet alınmıyor; ancak yeri geldiğinde acımasız eleştirilerle karşılaşıyoruz. Sanki buraya çok büyük paralar aktarılıyor da biz kullanmayı bilmiyoruz ya da oyuncu almayı bilmiyoruz gibi bir algı var. Durumumuz ortada. Bir deplasman bugün 1 milyon 500 bin liraya mal oluyor. Çoluğunun çocuğunun rızkından bu takım için harcama yapabilen bir yönetim varsa ben onların alnından öperim. Bu takım iki yıldır Avrupa'nın eşiğinden dönüyor. Bugün Süper Lig'de en düşük bütçeli üç takımdan biriyiz. Yarışıyorsun; senin Ferrari'n var, benim doğan görünümlü Şahin'im var. Daha Gaziantep'ten çıkmadan su kaynatırsın. Hedefimiz tabii ki Avrupa'ya gitmek. Avrupa'yı buraya getirmek ve burada oynamak. En büyük hayallerimiz bunlar" diye konuştu.

MIREL RADOI: SİHİRBAZ DEĞİLİM AMA ÇALIŞMAYI SEVERİM

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Mirel Radoi, çok çalışan bir teknik adam olduğunu ve yapılan hatalardan ders çıkararak başarıya odaklanacağını söyledi.

Gaziantep FK'da teknik direktörlük için kendisine fırsat verildiğini söyleyen Radoi, "Burak hocamıza teşekkür ediyorum. İstifa etmemiş olsaydı bugün burada olamazdım. Önceki dönem hocalarıma da teşekkür ediyorum. Eski kulübüme, bana izin verdikleri ve fırsat sundukları için teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan'daki kulübe de teşekkür ediyorum. Onlar da çok ısrarcı oldular ama saygı gösterdiler. Ben bir sihirbaz değilim. Çok çalışan ve çalışmayı seven biriyim. Her insan gibi ben de hatalar yapacağım" sözlerini sarf etti.

'MEYDAN OKUMAK İÇİN BURAYA GELDİM'

Radoi, Gaziantep FK'ya gelmesi için kendisine çok ısrar edildiğini ve takımın durumunu araştırarak teklifi kabul ettiğini söyledi.

Teknik adam olarak Türkiye'de yer almanın bir meydan okuma olduğunu belirten Radoi, "Şunu söylemek istiyorum; birkaç ay içinde buraya gelmem için çok ısrarcı oldular. Takımın şartları ve oyuncuların geleceğiyle ilgili bilgileri aldıktan sonra gelme kararı verdim. Şampiyonlar Ligi'ndeyken de Galatasaray'a karşı oynamıştım ve o zaman futbolcuydum. Teknik adam olarak da Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir'e karşı mücadele ettim. Lig sıralarına baktığımızda Türkiye, dünya sıralamasında 9'uncu sırada. Türkiye çok güçlü bir lig. Bu bir meydan okuma olduğu için buraya geldim. Türkiye ile Romanya'yı karşılaştırmak gerekirse çok benzer ülkeler; futbol anlamında da benziyorlar. Aslında Suudi Arabistan'dan gelen teklif somut değildi, daha çok yaz transfer dönemi için yapılan görüşmelerdi. Süper Lig'de güçlü bir takım olduğunu bildiğim için burayı tercih ettim. Türkiye'yi seçmemde daha önce görev yapan Rumen teknik direktörler de etkili oldu" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TAKIMI İYİ YERLERE GETİRMEK'

Başarmak ve takımı iyi yerlere getirmek hedefiyle imza attığını, yaz döneminde transfer planlarının da olduğunu söyleyen Radoi, "Şu anda 18 futbolcumuz var. Yaz kampında aramıza katılanlar olacaktır. Kamp sürecinden sonra durumu daha net göreceğiz. 'Altıncı ya da beşinci bitiririz' demem, takım ve oyuncular üzerinde baskı oluşturabilir. Ligi en iyi şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Transferlerle ilgili plan ve projelerimiz var ancak şu an bunu konuşmak istemiyoruz. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söylersek fiyatlar artabilir. Başkanımızla birlikte transfer sürecini yöneteceğiz. Taraftarlar bizi desteklediği sürece, birlikte hareket edersek başarı kaçınılmaz olur. Aynı yolda ve aynı hedefte birleşmemiz gerekiyor" dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör