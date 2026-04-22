Son şampiyon sahnede

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu G.Saray, bugün çeyrek finalde G.Birliği'ni konuk edecek. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan maçları 3-2 ve 2-1 ile G.Saray kazanırken, Okan Buruk'un bazı bölgelerde değişime gitmesi bekleniyor. ATV'den ekranlara gelecek maçın öncesinde ise gün boyu A Spor ekranlarında karşılaşmanın detayları yer alacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakada tur atlayan takım, Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

KUPADA KOZU İCARDİ



Ligde 4 gün önce Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Galatasaray, kupada karşılaşacağı rakibine karşı kazanan kadrosunu değiştirecek. Yoğun maç temposunda yorulan oyuncular, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kulübeye çekilecek. Kalede Günay, savunmada Singo, beklerde Boey ve Eren, orta sahada Nhaga, kanatta Lang'ın oynaması bekleniyor. İcardi ise yine tek forvet olarak ilk 11'de başlayacak.