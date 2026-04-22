Türkiye Kupası çeyrek finalindeki iki maçın hakemi belli oldu!

Giriş Tarihi: 22.04.2026 13:07

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Alanyaspor maçını ise Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Samsunspor ile Trabzonspor arasında saat 18.45'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile sahasında saat 20.45'te oynayacağı müsabakayı ise Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
