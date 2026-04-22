Volkan Demirel'den çarpıcı sözler! "Galatasaray taraftarı ben varım diye daha çok üzülmüştür"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 mağlup ettikleri Galatasaray maçının ardından konuştu.

"BEN OLDUĞUM İÇİN..."

"Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de burada ben olduğum için ekstra üzülmüş olabilirler."

"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar."