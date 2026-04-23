Aslan yere serildi

Bahçe'den bir gün sonra aynı yıkımı yaşayan Cimbom, gözünü hafta sonundaki derbiye çevirdi



12 KAT AZ DEĞERLE NAKAVT ETTİLER

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki değer farkı dikkat çekti. Aslan'ın 344.7 milyon Euro piyasası bulunurken Ankara ekibinin 27.2 milyon Euro. Kırmızısiyahlı takım, tam 12 kat daha az değeriyle Cimbom'u dize getirdi. 26 milyon Euro'luk Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği'nin takım değerine denk geliyor.

ISLIKLAR GÜNAY'I AĞLATTI

Kupada eldivenleri giyen Günay Güvenç'in performansı Galatasaraylı taraftarları çok kızdırdı. Yediği hatalı goller sonrası tribünlerin ıslıkladığı tecrübeli kaleci, bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu. Barış Alper, soyunma odasına giden Günay'ı sahaya geri getirirken takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı oyuncuya taraftarların bir kısmı da destek verdi.



'SENİN YÜZÜNDEN 2 KUPA KAÇTI'

Galatasaray'ın, ligde düşme hattındaki Gençlerbirliği'ne elenmesi taraftarlarını çileden çıkardı. Özellikle sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk'a büyük tepki vardı. Rotasyonlu kadroyla maça başlayan tecrübeli çalıştırıcıya, "Bu sezon kalede Günay ısrarın yüzünden önce Süper Kupa'yı şimdi de Türkiye Kupası'nı kaybettik. Bu maçları ciddiye almaman büyük hataydı… Rakibi hafife alıp yedeklerle sahaya çıkarsan kupaya uzaktan bakarsın Okan hoca…" yorumları yapıldı.



OSİMHEN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra kadroda yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan başarılı golcü, Okan Buruk tarafından kadroya alındı. Isınma sırasında taraftarların büyük ilgi gösterdiği Osimhen, 78. dakikada oyuna girdi ancak skor katkısı sağlayamadı.