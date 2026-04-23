Athletic Bilbao, Edin Terzic ile sözlü anlaştı!

LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao'da Ernesto Valverde dönemi sezon sonunda bitecek.

İspanya temsilcisinde Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktör arayışlarının başladığı öğrenildi.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Athletic Bilbao'nun teknik direktörlük görevi için Edin Terzic ile sözlü anlaşma sağladığı belirtildi.

Edin Terzic'in Athletic Bilbao'ya imza atmaya hazır olduğu vurgulandı.

Edin Terzic, 2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırmış ve ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmamıştı.