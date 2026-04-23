Beşiktaş’ta El Bilal Toure 3 ay sonra gol attı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golü 17. dakikada El Bilal Toure'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu, gol yollarındaki uzun süreli sessizliğini de böylelikle bozmuş oldu.



Malili oyuncu, son golünü Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde kaydetmişti.



El Bilal Toure, bu süreçte yaşadığı sakatlık sebebiyle de ligde ve kupada toplam 7 maç kaçırdı.

GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 1-0 Alanyaspor