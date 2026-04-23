Beşiktaş’ta El Bilal Toure’den sakatlık itirafı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden ve yarı final bileti alan Beşiktaş'ta El Bilal Toure açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan El Bilal Toure maça dair, "Bizim için çok önemli bir maçtı, güzel bir galibiyet oldu. Kazanmamız gerekiyordu ve iyi çalıştık. Öne geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık. Oyunumuza devam ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık ve yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Performansına dair soruya El Bilal Toure, "Benim için sakatlıktan sonra yavaş yavaş dönmem gereken bir durum vardı. Sağlık ekibimizle koordineli bir şekilde devam ettik. Onların söylediklerini yaparak sahalara döndüm" cevabını verdi.

El Bilal Toure son olarak, "Takım olarak oynadık ve galip gelmemiz gereken bir maçta kazandık. Kalan maçlara odaklanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

