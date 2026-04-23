Beşiktaş'ta galibiyetin gizli kahramanı Junior Olaitan!
Giriş Tarihi: 24.04.2026 01:47

Beşiktaş’ta galibiyetin gizli kahramanı Junior Olaitan!

Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Junior Olaitan’ın asisti maçın kırılma anı oldu.

Beşiktaş’ta galibiyetin gizli kahramanı Junior Olaitan!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

Beşiktaş'ta turun gizli kahramanı 83. dakikada yaptığı kritik hamleyle Junior Olaitan oldu.

İkinci yarıdaki baskılı oyunuyla siyah-beyazlı kalede tehlikeli olan Alanyaspor'da oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın takım arkadaşına attığı pasta araya girip ayağını uzatarak meşin yuvarlağı kazanan Olaitan, Oh'un ikinci golün pasını verdi.

Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda gelen golle rahatlayan siyah-beyazlılar 2 dakika sonra da üçüncü golü buldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
Beşiktaş’ta galibiyetin gizli kahramanı Junior Olaitan!
