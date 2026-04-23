Beşiktaş'tan 15 milyon euroluk teklif iddiası!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:27

Beşiktaş’ın Venezia forması giyen Issa Doumbia’yı transfer etmek istediği iddia edildi.

  • ABONE OL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın orta saha bölgesi için sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.

Siyah-beyazlıların, Venezia forması giyen Issa Doumbia ile ilgilendiği belirtildi.

La Nuova Venezia'nın haberine göre; Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncunun transferinde harekete geçtiği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, Venezia'ya 15 milyon euroluk teklif yaptığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Issa Doumbia ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Issa Doumbia'nın Milan, Roma, Newcastle United, Everton, Benfica ve Sporting Lizbon'un da radarında olduğu belirtildi.

Issa Doumbia, bu sezon Venezia'da 35 maçta oynadı. 22 yaşındaki orta saha bu süreçte 8 gol ve 5 asist üretti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA