Beşiktaş’tan 15 milyon euroluk teklif iddiası!

Siyah-beyazlıların, Venezia'ya 15 milyon euroluk teklif yaptığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Issa Doumbia ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Issa Doumbia'nın Milan, Roma, Newcastle United, Everton, Benfica ve Sporting Lizbon'un da radarında olduğu belirtildi.

Issa Doumbia, bu sezon Venezia'da 35 maçta oynadı. 22 yaşındaki orta saha bu süreçte 8 gol ve 5 asist üretti.