Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI İZLE | Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Alanyaspor maçı! ATV canlı yayını izle
Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:36

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor’u konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve yayını haberimizde.

  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çavuş üstlenecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş – Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure, Oh.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.

KAZANANIN RAKİBİ KONYASPOR

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki eşleşmede tur atlayan taraf, Konyaspor ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #BEŞİKTAŞ #ALANYASPOR #ATV #ATV İZLE #ATV CANLI İZLE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI İZLE | Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Alanyaspor maçı! ATV canlı yayını izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA