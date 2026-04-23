CANLI İZLE | Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Alanyaspor maçı! ATV canlı yayını izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çavuş üstlenecek.
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure, Oh.
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.
KAZANANIN RAKİBİ KONYASPOR
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki eşleşmede tur atlayan taraf, Konyaspor ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.