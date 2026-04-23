CANLI İZLE | Türkiye Kupası’nda Samsunspor – Trabzonspor maçı! A Spor canlı yayın izle

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Gökhan Barcın üstlenecek.
Samsunspor – Trabzonspor karşılaşması saat 18.45'te başlayacak.
Müsabaka A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Zorlu mücadelenin canlı yayınını ve anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Ozan Tufan, Zubkov, Augusto, Onuachu.
KAZANANIN RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ
Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki eşleşmenin galibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.