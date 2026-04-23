Ederson penaltı notlarını kaptırdı!

F.Bahçe kalecisi Ederson, Konya maçının penaltılara gitme ihtimaline çalışmış, rakip oyuncuların vuruşlarını nasıl yapacağına dair bilgileri su şişesine yapıştırmıştı. Ancak top toplayıcı bir çocuk bunu fark edip şişeyi aldı, hatta bunu da teknik direktör İlhan Palut'a söylerken kameralara yakalandı.

Ederson'un su şişesi Konyaspor taraftarlarının hesaplarında "Ederson bey burası Konya buradan çıkış yok" diye paylaşıldı. Maç penaltılara gitmedi ama penaltıdan golü atan Jevtovic'in isminin yanında bilgi olmaması da dikkat çekti.