Emirhan Topçu: Tek hedefimiz kupayı almak!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 23:15 Son Güncelleme: 23.04.2026 23:21

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Alanyaspor maçından sonra konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u mağlup eden ve yarı finale yükselen Beşiktaş'ta Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair Emirhan Topçu, "Takım bugün çok iyiydi, çok iyi performans sergiledi. Gol yememek bizim için çok önemli. Kupada hedefimiz var. Kupayı almak istiyoruz. Kupanın en büyük adayı bence biziz. Tek hedefimiz kupa. İnşallah kazanıp mutlu bir şekilde sezonu bitiririz" ifadelerini kullandı.

A Spor'a konuşan Emirhan Topçu performansına dair soruya şu cevabı verdi:

"Yarı finalde evimizde oynayacağız, avantajlı tarafız. Önce yarı final, yarı finalden sonra finali... Beşiktaş bu kupaları çok aldı. Şu anda tek hedefimiz kupayı almak. Herkes buna odaklı. İnşallah kazanacağız."

