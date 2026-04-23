Fenerbahçe’den Galatasaray deplasmanlarında dikkat çeken istatistik!

Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:18

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez kazanırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

28.09.2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

02.11.2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

22.10.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.04.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

13.04.2016
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #GALATASARAY #SÜPER LİG #RAMS PARK

