Giriş Tarihi: 23.04.2026 13:45

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: "Sıra bu maçta mı?"

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu kararı sonrası sosyal medya aracılığıyla bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı. Sarı-kırmızılılar, karara tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Fenerbahçe'den de bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR'a gitme… Sakın ha penaltı verme…Sakın ha bazı konuları açma 'Sakın ha…' Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'… Sıra bu maçta mı?" ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
