Galatasaray’da Aslantepe Vadisi’nin temel atma töreni yapıldı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün, RAMS Park'ın yanında hayata geçireceği Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi'nin temel atma töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapıldı.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray başkanları Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat ve Ünal Aysal, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Tören öncesinde Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören Başkan Dursun Özbek'in, Galatasaray Spor Kulübü adına yazdığı mektubun okunmasıyla başladı. Daha sonra mektup 50 sene sonra açılmak üzere özel kutuya konuldu.



DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY İMKANSIZ DENİLEN HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi projesinin sarı-kırmızılıların geleceğine yön vereceğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, aslında geleceğe duyduğu inancın en güçlü göstergesidir. Çünkü çocuklar sadece yarının değil, aynı zamanda bugün de kurulan hayallerin en saf, en güçlü temsilcileridir. Galatasaray da tarihi boyunca hep bu hayallerin peşinden gitmiş, imkansız denilen hedefleri gerçeğe dönüştürmüş bir kulüptür. Kurucularımızın ortaya koyduğu vizyon sadece bir spor başarısı değil aynı zamanda bir inancın ve bir geleceğin ifadesidir. Bugün burada Aslantepe Vadisi'nde temelini atarken işte tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Aslantepe projesine ve uyguladığımız diğer projelerin tamamına Galatasaray'a en büyük desteği veren Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Proje süresinde her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve bu projeye yoğun destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Aslantepe Vadisi'nin sadece bir proje olmadığını aktaran Özbek, "Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alma iradesidir. Kulübümüzün rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir sportif başarıya ulaşması için zemin hazırlayacak ve yarınlara, önümüzdeki senelerde organizasyonu gerçekleşecek olan olimpiyatlara büyük destek vermesini sağlayacak çok değerli bir adımdır. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden biri. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en önemlisinin, en büyüğünün ilk adımını burada sizlerle beraber atıyoruz. Dursun Özbek olarak bugün burada olmamı sağlayan Cumhuriyet'in ve Galatasaray'ın sarsılmaz değerlerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Benim için ise bu proje, uzun yıllardır hayalini kurduğum bir Galatasaray vizyonunun gerçeğe dönüşmesidir. Bizler hepimiz biliyoruz ki Galatasaray sadece bugünü yönetmekle yetinmez. Galatasaray, yarınları inşa etmek zorundadır. İşte bugün attığımız bu temel sadece bir tesisin değil, geleceğin, umudun ve inancın temelidir. Biz bu temeli birlikteliğimizle, yaptığımız sevgi iklimiyle, Galatasaray'ın gücüyle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili çocuklar, bugün burada Aslantepe Vadisi'nin temel atma törenindesiniz. Yıllar sonra buraya baktığınızda, 'Ben bunun başladığı gün oradaydım' diyeceksiniz. İşte o zaman Galatasaray'ın ne kadar büyük bir değer olduğunu, sizin de ne kadar büyük bir camianın parçası olduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Bu proje sizler için, bu proje hayalleriniz için, sizin yarınlarınız için. Bizim bütün ümidimiz sizlersiniz sevgili çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.



OSMAN AŞKIN BAK: "ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK"

Gurur verici bir gün olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Bugün 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk kez bir bayramı çocuklara hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklarımızın bu güzel bayramını, ulusumuzun bu güzel bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Dursun başkanla bu süreci beraber takip ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız bu sürecin hızlıca gerçekleştirilmesi için her türlü desteğin verilmesi talimatını vererek, Türk sporuna önemli bir eserin kazandırılmasının startını verdi. Türkiye şu anda dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye bunu tüm dünyaya ve Avrupa'ya kanıtlamış durumda. Dursun başkan projeyi bize getirdiğinde içeriğindeki kapsamlı bir proje oluşu bizleri de heyecanlandırdı. Çünkü burası bana göre Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Özellikle olimpik branşların ve dünya çapındaki spor etkinliklerinin yapılabileceği bir kapasiteye sahip. 13 bin seyirci kapasiteli bir kapalı spor salonu olacak. Yine 600 kişilik antrenman salonları, bunlar önemli şeyler. İnanılmaz bir spor kompleksi. Bana göre yaşayan bir spor kompleksi. Bir tesisin yaşaması çok önemli. Stadyumun yanında gençlerin, çocukların, sporcuların ve seyircilerin sürekli gelecekleri, antrenman yapacakları, antrenman saatlerinden sonra yan tarafta stadı görebilecekleri ve gidip gelebilecekleri önemli yaşayan bir tesis olacak. Türk sporu için önemli bir gün. Bugün yoğun programlar var, Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Kendisi yoğun, bugün malumunuz bayramla ilgili etkinlikler var, biz de kendisini temsilen buradayız. Gerçekten biz şanslıyız çünkü spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Hem kulüplerin getirdiği projelere, yatırımlara destek veriyor hem Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız stadyumlarla, tesislerle Türk sporunun temellerini atmaya devam ediyoruz. Gerçekten bize gurur veren sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. değerlendirmesinde bulundu.

"200 MİLYON DOLAR'LIK YATIRIM"

Sporun ortak bir düşünce, dil olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Galatasaray'ı şöyle hatırlıyoruz; kurucularının da ifade ettiği gibi, 'Türk olmayanları yenen takım'. Ben inanıyorum ki Galatasaray burada amatör branşlara verdikleri büyük destekle çok daha büyük başarılar elde edecek. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları burada yetişecek ve Galatasaray forması altında yetişmeye devam edecekler. Türk Milli Takımı'na, Türk sporuna hizmet edecekler. Önceki başkanlarla hepsiyle mesaimiz oldu, hepsinin Galatasaray'a katkıları tesisleşme açısından oldu ama bu süreçte yine bir aradalar, bu birlik beraberlik çok önemli. Ben Türk sporu için böylesine önemli bir günde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu güzel tesis çok kısa sürede başkanla biraz evvel konuştuk, 3 yıl içinde tamamlanacak. Yaklaşık 200 milyon Dolarlık bir yatırım. Türk sporu için önemli bir yatırım. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için çalışacağız. Bu ülkenin şampiyon takımları bitmez, bu ülkenin gençleri dünyaya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu göstermeye devam edecek. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Milli Takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Her şey Türkiye için" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından protokolle birlikte temel atma töreni resmi olarak gerçekleştirildi.



PROJENİN DETAYLARI

Aslantepe Vadisi projesinde, 165 bin metrekare yer inşa edilecek. Bu alanda 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak. 3 yıl içinde bitirilmesi planlanan bu projesi için yaklaşık 200 milyon Dolar harcanacak.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla RAMS Park'ın yanındaki alanda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör