Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında dün sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elenen sarı-kırmızılı ekip, 26 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 9'a 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.