Gaziantep FK’de Mirel Radoi siftah yaptı!

Gaziantep FK'de teknik direktörlüğe getirilen Mirel Radoi, takımının başında ilk idmana çıktı.

Antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, top kapma çalışmaları ile son buldu.

Teknik Direktör Mirel Radoi'nin ekibinde Mustafa Burak Cağdanlıoğlu (Atletik Performans Antrenörü), Mustafa Aksoy (Yardımcı Antrenör), Robert Tufişi (Kaleci Antrenörü), Horatiu Alex Baciu (Atletik Performans Antrenörü), Cristian Stancu (Yardımcı Antrenör), Mihail Lanovschi (Yardımcı Antrenör) ve Tayfun Kayabaş (Analiz Antrenörü) yer aldı.

