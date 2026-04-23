Hakan Çalhanoğlu’ndan Inter kararı! Tek şartı belli oldu

Serie A devi Inter'de kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği 32 yaşındaki orta saha ile ilgili İtalyan basını yeri bir iddia ortaya attı.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istediği belirtildi.
Inter yönetiminin de Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalmak için tek bir talebinin bulunduğu belirtildi.
32 yaşındaki orta sahanın tek şartının 6 milyon 500 bin euroluk garanti ücretinin artırılmasını ya da aynı seviyede korunmasını istediği belirtildi.
Inter'de kaptanlık görevini de üstlenen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 12 gol ile 7 asist üretti.