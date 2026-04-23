Hakan Çalhanoğlu’ndan Inter kararı! Tek şartı belli oldu

Inter yönetiminin de Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalmak için tek bir talebinin bulunduğu belirtildi.

32 yaşındaki orta sahanın tek şartının 6 milyon 500 bin euroluk garanti ücretinin artırılmasını ya da aynı seviyede korunmasını istediği belirtildi.

Inter'de kaptanlık görevini de üstlenen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 12 gol ile 7 asist üretti.