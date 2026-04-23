Giriş Tarihi: 23.04.2026 23:38

Joao Pereira: Hak ettiğimiz bir sonuç değildi!

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Türkiye Kupası'na veda ettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a 3-0 yenilerek elenen Alanyaspor'da teknik direktörü Joao Pereira, sonucun hak ettikleri şekilde olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, "Bugün hayalimiz sona erdi. Kasımpaşa maçına göre daha iyi performans gösterdik. Bugün ikinci gole kadar mücadele ettik. Kasımpaşa maçında baskılardan çıkamamıştık. Bu maçta bazı bölümlerde bunu başarabildik. Üçüncü bölgede daha agresif olmamız gerekiyordu. Devrede bazı şeyleri değiştirdik. İkinci yarıda 25 dakika oyunun hakimi bizdik. Beşiktaş'a zorluk çıkardığımızı düşünüyorum. 25 dakika top bizde kaldığı içi taraftar ıslıklamaya başlamıştı. İkinci golle birlikte ümitlerimizi yitirdik. Golle ilgili olarak futbolda böyle şeylerin olduğunu söyleyebilirim ama 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi." diye konuştu.

Risk alma konusunda net olamadıklarını anlatan Pereira, şunları kaydetti:

"Çeyrek final maçında bir hatayla kaybederseniz eleniyorsunuz. Risk alma konusunda net olamıyorsunuz. Bizim mantalitemiz her takımla kafa kafaya mücadele etmek. Bu iyi performansı başka takımlara gösteremiyoruz. Bu da benim hatam. Çözüm bulamadım ama her gün çözüm bulmayı deniyorum. Kaybetmekten nefret eden biriyim. Çocuklarımla oynarken bile kazanmalarına izin vermiyorum ama kaybedeceksek böyle kaybetmeyi tercih ederim. Oynamak istiyoruz, pozisyon üretiyoruz. Kasımpaşa maçında hiçbir şey gösterememiştik. Bu maçta mantalitemiz değişti, oynamaya çalıştık. 11 oyuncuyla beklemedik."

Joao Pereira: Çalıştığımız bir pozisyondan gol yedik

