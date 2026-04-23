Joao Pereira: Kimse bizim gruptan çıkmamızı beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 20:20 Son Güncelleme: 23.04.2026 20:29

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a konuk olacak Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, A Spor'a konuştu.

En zor gruptan çıktıklarını belirten Joao Pereira, "Şunu unutmamak gerekiyor, en zor gruptaydık. Kura çekiminde belki de kimse bizim gruptan çıkmamızı beklemiyordu" dedi.

Oyuncularına yaptığı konuşmadan bahseden Joao Pereira, "Bugün çeyrek finaldeyiz. Oyuncularıma, 'anı düşünmek gerekiyor, geleceği düşünmek büyük bir hata olur' dedim" ifadelerini kullandı.

Joao Pereira: Geleceği düşünmeyi sevmiyorum

