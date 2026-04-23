Karaborsa operasyonu

BU sezon ligde Tüpraş Stadı
'nda oynanan Beşiktaş
-Fenerbahçe maçında karaborsa yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve Spor Güvenliği Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, satışa çıkarılan F.Bahçe tribünlerine ait 1900 biletin 632 adedi hemen tükendi, 1300 biletin ise uzun süre sistem üzerinden satın alınamadığı tespit edildi. Taraftarların bilet temini sırasında Passolig sistemine erişim sağlayamadıkları, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldıkları belirlendi.
Şüphelilerin söz konusu "Görevli" ve akreditasyon kartlarıyla stat ve salonlara para karşılığı taraftar soktukları da iddia edildi. Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahipleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alımı yapıldığı tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu ortaya çıkarıldı. "Bilişim sisteminin işleyişini engelleme"
ve "Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak"
suçlarından 8 ilde 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalanırken 1 kişi de teslim oldu. Aramalarda karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 578 bin lira nakit
ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken bazı adreslerde ise sahte müsabaka giriş kartları bulundu. Şüpheliler hakkında 1 yıl seyirden men tedbiri uygulandı.