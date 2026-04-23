Kartal’dan çifte hedef

Beşiktaş
, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayer Leverkusen
'den Alejandro Grimaldo
ve Edmond Tapsoba'yı listesine dahil etti. 30 yaşındaki sol bek Grimaldo, takımında sorunlar yaşıyor. Sezon sonu ayrılığı beklenen yıldız oyuncunun önceliği ise ülkesi İspanya.
Tecrübeli ismin istediği teklifi bulamaması halinde Türkiye'ye sıcak bakabileceği düşüncesiyle durumu yakından takip ediliyor. Kartal, Agbadou'nun yanına da bir stoper transferi planlıyor. Uduokhai ile vedalaşması beklenen Kartal'ın gündeminde tuttuğu isim: Edmond Tapsoba. Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Burkina Fasolu savunmacının da Leverkusen'deki geleceği belirsiz.