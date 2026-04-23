Komutan Hakan!

İnter'de Hakan Çalhanoğlu fırtınası sürüyor. Como'yu 3-2 yendikleri İtalya Kupası yarı finaline 2 gol-1 asistle damga vuran milli futbolcu, takımını tek başına finale götürdü. İki muhteşem golle geceye damga vuran 32 yaşındaki orta saha, 89'da da Sucic'in galibiyet golünün servisiyle resital sundu. Hakan'ın performansını İtalyanlar yere göğe sığdıramadı. La Gazzetta dello Sport Hakan için "Finale götüren komutan" manşetini atarken maç değerlendirmesinde 8.5 puanla maçın adamı seçti ve "Ne topçu ama!" yorumunda bulundu.

Corriere dello Sport ise "İnter, muhteşem ikinci yarısıyla geri dönüp İtalya Kupası'nda finale uçuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Çalhanoğlu'nun İtalya'da kalacağı iddia edildi. İtalyan basınının haberine göre; teknik direktör Chivu, milli yıldızdan 2027'de sona erecek kontratını yenilemesini talep edecek.

ONA HAYRANIM

Como Teknik Direktörü Fabregas, Hakan'dan övgüyle bahsetti: "Onun gibi çok fazla oyuncu yok, ona hayranım."