Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden ve yarı finale yükselen Beşiktaş'ta Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Golden sonraki sevinciyle ilgili Orkun Kökçü, "Sergen hocama koştum çünkü son zamanlarda çok konuşuyoruz kupanın önemini birlikte. O yüzden onun yanına gitmek istedim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki hedeflerine dair Orkun Kökçü, "Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var. Ligde de puan toplamak istiyoruz. Arayı çok açmak istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız. Hafta sonu Karagümrük maçı var. Toparlanıp o maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz